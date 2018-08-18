В Германии в ДТП с автобусом пострадали 16 человек

В Германии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 человек. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, автобус съехал с трассы в районе немецкого города Росток и опрокинулся в придорожную канаву.

Как отмечается, спасатели также оказали помощь 30 пассажирам автобуса.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Германии в результате падения экскурсионного трактора с прицепом пострадали 27 человек.

Как отмечалось, экскурсионный трактор с туристами перевернулся на крутом повороте.