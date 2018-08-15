Премьер Италии назвал ответственного за безопасность моста в Генуе

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ответственность за безопасность моста, который обрушился в Генуе, несет компания Autostrade per l'Italia, занимающаяся управлением и содержанием итальянских дорог, передает Reuters.

Он отметил, что компания ответственна за мост в соответствии с положениями соглашения о концессии.

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«Я дал своему министерству указание о начале всех процедур по отзыву концессии у компании и назначить серьезные санкции, которые могут достигнуть €150 млн, в соответствии с условиями контракта», — сказал Конте.

Он подчеркнул, что отзывом концессии займется суд.

Ранее сообщалось, что власти Италии ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе.