Москвича проткнуло «дворником» насмерть во время обучения подруги возждению автомобиля

В Москве на МКАД произошла смертельная авария с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщает «Пятый канал».

Молодой человек решил воспользовался сервисом каршеринга, чтобы покататься по ночной Москве вместе с подругой. В процессе поездки он решил научить ее водить машину и предложил порулить. Молодые люди выехали на Московскую кольцевую автодорогу, где в какой-то момент девушка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль ЗИЛ. Сидевший на пассажирском сиденье молодой человек получил в столкновении смертельную травму — в момент аварии разбилось лобовое стекло и его проткнуло «дворником». Он скончался до приезда скорой.

Девушка, управлявшая автомобилем, отделалась испугом и легкими травмами. Возбуждено ли уголовное дело по факту ДТП, пока неизвестно.