При обрушении моста в Генуе погибли 22 человека

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В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 22 человека, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра транспорта Италии Эдуардо Рикси.

По его словам, власти ожидают увеличения числа жертв.

«Неприемлемо, что такой важный мост...не был построен так, чтобы избежать подобного крушения», — подчеркнул Рикси.

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Он добавил, что обрушилась центральная секция моста.

Мост магистрали А10 обрушился в Генуе днем 14 августа. Повреждения получили 12 машин, под обломками конструкции в автомобилях оказались десятки людей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Генуе.