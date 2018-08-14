Суд засекретил дело мажора из волгоградского МГЕР, который погубил в ДТП семью

Среднеахтубинский районный суд во вторник изберет меру пресечения 22-летнему замглавы «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Ренату Булатову, который обвиняется в совершении ДТП, жертвами которого стали двое взрослых и двое маленьких детей. По неизвестным причинам заседание пройдет в закрытом режиме — журналистов и представителей потерпевших на него не пустят. Об этом сообщает V1.ru.

«Заседание состоится сегодня, 14 августа, но будет проходить в закрытом режиме», — сообщили издании в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда.

Реклама

На вопрос, почему заседание носит закрытый характер, в суде пояснили, что «это стандартная судебная практика». Между тем, в подавляющем большинстве случаев судебные заседания по избрании меры пресечения по уголовным преступлениям проходят в открытом режиме.

Булатов обвиняется по ч.5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сын местного бизнесмена и депутата вечером 10 августа за рулем отцовского трехтонного пикапа Dodge Ram выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord. В столкновении погибли все пассажиры японской иномарки — семейная пара и двое их маленьких дочек. Сам замглавы областной МГЕР в ДТП не пострадал.

Подробнее о трагедии в Волгоградской области читайте в материале «Газеты.Ru»