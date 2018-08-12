Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом на четыре часа

Украинские пограничники на четыре часа приостановили работу пункта пропуска «Каланчак», расположенного напротив российского пункта пропуска «Армянск», вызвав тем самым скоплении пробки, передает «ФАН».

Сообщается, что сотрудники пограничной службы Украины приостановили работу пункта пропуска в 11.00, после чего в 15.20 движение автотранспорта и людей через «Каланчак» возобновилось.

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Отмечается, что прибывающие в Крым украинцы назвали причиной приостановки работы пункта пропуска отсутствие электропитания.

Ранее сообщалось, что Украина приостановила один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом.