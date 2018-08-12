В результате ДТП в Китае погибли девять человек

В результате ДТП в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян погибли девять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местной полиции.

Авария произошла в ночь на воскресенье в 3.58 по местному времени (22.58 мск). Отмечается, что на скоростном шоссе в Ханчжоу столкнулись три грузовых автомобиля и два микроавтобуса.

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В полиции добавили, что три транспортных средства сгорели, но не уточнили, какие именно машины это были.

Также в результате происшествия пострадали три человека. Причина ДТП и виновник остаются неизвестными, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с грузовиком в китайской провинции Гуандун погибли девять человек.