Детей из упавшего в кювет в Подмосковье микроавтобуса доставили в больницу

Шесть детей, пострадавших в результате падения в кювет микроавтобуса в Наро-Фоминском районе Московской области из-за внезапной смерти водителя, были госпитализированы в Наро-Фоминскую районную больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей областного министерства здравоохранения.

«В результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали шестеро детей, они получили различные ссадины и ушибы, их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает. Дети доставлены в Наро-Фоминскую районную больницу № 1. Водитель автотранспорта погиб на месте», — сообщили в ведомстве.

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По словам источника в правоохранительных органах, в результате произошедшего тяжело пострадавших нет, все дети находятся на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что источник назвал возможную причину смерти водителя микроавтобуса с детьми в Подмосковье.