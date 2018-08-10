Строители завершают возведение опор железнодорожной части Крымского моста

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Инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что при строительстве железнодорожной части Крымского моста сформированы 300 из 307 опор, передает РИА «Новости».

Как уточняется, строительство железной дороги через Керченский пролив должно завершиться в 2019 году. Она ведется круглосуточно и без выходных, при этом работы ведутся одновременно на восьми участках трассы, протяженность которой 19 км.

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«Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов», — говорится в заявлении.

Ранее дорожники предупредили об ограничениях ночного движения к Крымскому мосту.