В МВД назвали возможную причину наезда автобуса на трех пешеходов в Мытищах
У автобуса, который наехал на трех пешеходов в подмосковных Мытищах, могли отказать тормоза. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
«По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза», — заявили в пресс-службе.
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Также представитель МВД отметил, что окончательная причина ДТП будет установлена по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что автобус сбил трех пешеходов в Подмосковье. Отмечалось, что в результате инцидента два человека получили тяжелые травмы, они доставлены в больницу. В пресс-службе отметили, что все пострадавшие достигли совершеннолетнего возраста.