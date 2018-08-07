На Украине предложили отказаться от автобусного сообщения с Россией

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в своем фейсбуке прокомментировал предложение министерства инфраструктуры страны по прекращению железнодорожного сообщения с Россией.

Гданов написал, что считает идею прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной «однозначно правильным решением» ведомства и выступил с идеей о необходимости «безотлагательного» рассмотрения возможности прекращения также автобусного сообщения между двумя странами.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти рассматривают «вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой».