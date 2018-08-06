В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречку

В Госдуму внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд автотранспорта на встречную полосу, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, если водитель впервые совершил подобное правонарушение, ему в самом худшем случае будет грозить штраф. В настоящее время наиболее строгим наказанием за выезд на встречную полосу является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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Если документ будет принят, за повторное нарушение водителей будут лишать прав на срок от двух месяцев до года.

Как отмечается в пояснительной записке, на практике подобные нарушения не всегда создают аварийную ситуацию. Также, авторы документа отмечают, что выезд на встречную полосу может быть вызван объективными причинами, в частности, плохой видимостью или отсутствием разметки.

Ранее ГИБДД отчиталась о снижении смертности на дорогах за полгода.