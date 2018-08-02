Под Челябинском многодетная семья попала в ДТП

В Челябинской области в результате ДТП пострадали четыре несовершеннолетних, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Авария произошла на 1-м километре дороги Южноуральск — Магнитогорск. По данным полиции, водитель грузовика Ford Transit не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с легковушкой Lada Largus. В автомобиле ехала семья из Челябинска.

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«В результате аварии четверо несовершеннолетних детей получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения. Автомобили получили серьезные технические повреждения», — отмечается в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области столкнулись семь автомобилей.