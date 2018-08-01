Появилось видео с места ДТП с участием футболиста Федора Смолова в Краснодаре

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов за рулем своей редкой иномарки BMW M5 First Edition попал в ДТП в ночь на 1 августа в Краснодаре. Как сообщают «Кубанские новости», за рулем этого автомобиля местные жители часто видели девушку футболиста, однако на этот раз за рулем находился сам спортсмен.

Очевидцы инцидента рассказали, что футболист ехал по улице Вишняковой, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в забор. От удара машина получила сильные повреждения. По словам местных жителей, в аварии никто не пострадал, однако водителя госпитализировали.

Реклама

Страсть российского футболиста к дорогим иномаркам известна уже давно. К примеру, в 2016 году Смолов купил спорткар Lamborghini Aventador стоимостью около 30 млн руб.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия назвал четырех лучших российских футболистов 21-го столетия, в их число попал и Федор Смолов, как «Самый стильный».