Появилось видео с места обрушения моста на автотрассе в Подмосковье
В Подмосковье на Ярославском шоссе обрушился надземный пешеходный переход. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
В одну из опор надземного пешеходного перехода въехал грузовик, после чего он с грохотом упал на образовавшуюся пробку. При этом придавленными оказались несколько машин. Очевидцы событий и водители за рулем находящихся поблизости транспортных средств сразу же побежали помогать пострадавшим.
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В результате обрушения моста и так проблемный участок Ярославского шоссе парализовало. О количестве пострадавших пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на 33 км Ярославского шоссе в районе городского округа Пушкино. В данный момент сотрудники полиции уточняются информацию о пострадавших в результате произошедшего.