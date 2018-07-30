BMW сбила трех пешеходов в новой Москве

Водитель BMW сбил трех пешеходов на тротуаре в новой Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«В Коммунарке столкнулись BMW и Lexus, после чего немецкий автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Они госпитализированы с тяжелыми травмами», — сказал он.

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В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт аварии, не уточняя деталей. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о ДТП на МКАД, в результате которого столкнулись два автомобиля и мотоцикл.

В результате аварии несколько человек получили травмы.