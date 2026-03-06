Размер шрифта
Взрыв произошел в Подмосковье

SHOT: бензовоз взорвался в подмосковном Косино
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Бензовоз взорвался вблизи газовой заправки в подмосковном Косино. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что инцидент произошел приблизительно в 23:20 мск.

«Зарево от пожара и взрыва было видно за несколько километров от места ЧП в Барыбино. Точной информации о пострадавших в данный момент нет. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

28 февраля сообщалось, что два человека пострадали в результате пожара на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Московской области.

В ночь на 27 февраля в жилом комплексе «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина в Москве, загорелась одна из квартир. Пламя охватило помещения на 21-м этаже дома, из здания эвакуировали не менее 40 человек. Как писал Telegram-канал SHOT, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в квартире 10-летнего ребенка. Специалисты вынесли пострадавшего на носилках из здания и передали медикам. Ребенок находился в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве произошел пожар в ангаре площадью более 400 квадратных метров.

 
