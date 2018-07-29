В Самарской области автомобиль сбил шесть человек

В Самарской области легковой автомобиль сбил шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.

По данным агентства, в результате ДТП пострадали четыре ребенка и двое взрослых.

Как отмечается, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

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При этом все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель джипа насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

Как отмечалось, после этого водитель автомобиля скрылся с места происшествия.