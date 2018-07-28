В результате ДТП с автобусом в Подмосковье госпитализированы 27 человек

Двадцать семь человек, в том числе четверо детей, доставлены в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после опрокидывания на автотрассе А-107 заказного автобуса, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В больницу скорой медицинской помощи в Домодедово доставляются двадцать пять пассажиров и два водителя опрокинувшегося возле населенного пункта Белые Столбы заказного автобуса», — сказал он.

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По его словам, в числе пострадавших четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. Автобус следовал из Ижевска в Москву.

Как уточнил источник в экстренных службах региона, в автобусе находились артисты Государственного ансамбля народной песни и танца «Танок» Удмуртии. Правительство республики готовит резервный автобус для отправки людей в Ижевск.