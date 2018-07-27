В Подмосковье в массовой аварии погибли четыре человека

На 27 км Новорязанского шоссе в Подмосковье столкнулись грузовик и еще шесть автомобилей, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления МВД по Московской области.

«На 27 км трассы М-5 «Урал» произошло столкновение КамАЗа и еще шести автомобилей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Представитель МВД отметил, что на месте происшествия в данный момент работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

По имеющимся данным, в результате аварии погибли четыре человека.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на 181 км трассы А107 в Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек. Отмечалось, что еще трое получили ранения различной степени тяжести.