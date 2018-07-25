В Киеве водитель Hummer насмерть сбил ребенка

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель за рулем Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку, сообщает «112 Украина» со ссылкой на городскую полицию.

«Водитель автомобиля «Хаммер» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия», — приводит телеканал сообщение полиции.

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По данным издания «Информатор», водителя удалось задержать, однако он сопротивлялся и заявлял, что с ним обходятся несправедливо.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Житомирской области погибли 10 человек.