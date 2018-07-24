В Алтайском крае при столкновении семи машин пострадали семь человек

В Зональном районе Алтайского края столкнулись семь автомобилей, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«24 июля поступила информация о ДТП на 336 км трассы Р-256 в Зональном районе. Произошло столкновение пяти легковых автомобилей и двух грузовых автомобилей», — говорится на сайте ведомства.

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РИА «Новости» уточняет, со ссылкой на источник в экстренных службах региона, что пострадали семь человек. В данный момент они направлены в больницу для прохождения обследования, в результате которого будет установлена тяжесть полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области при столкновении двух легковушек погибли пять человек.