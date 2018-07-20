В Киеве в результате ДТП с тремя автомобилями заживо сгорела семья с ребенком

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП загорелись три автомобиля, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.

Как сообщили в соцсетях, от сильнейшего удара вспыхнули два автомоибля, в одном из них сгорела семья.

Реклама

Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В салоне одной из машин погибла семья и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.