СМИ сообщили о планах по расширению сети федеральных дорог

В Росавтодоре проинформировали, что к 2031 году протяженность федеральных дорог может стать больше на треть. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, к 2021 года планируют расширить сеть федеральных трасс, передав под управление Росавтодора 9 тыс. км дорог в регионах. К 2026 году этот показатель увеличится на 5,4 тыс. км, а 2031 – еще на 2,9 тыс. км дорог.

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Уточняется, что это улучшит качество покрытия и даст возможность ремонта.

Ранее сообщалось, что на территории России резко снизилось число пьяных ДТП за полгода.