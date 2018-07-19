На МКАД самосвал врезался в опору моста

Источник в правоохранительных органах рассказал, что на МКАД произошло ДТП, в результате которого пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел на 49 км МКАД, где самосвал врезался в опору моста.

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«Один человек оказался зажат в салоне автомобиля», — заявил источник.

По его словам, в настоящее время к месту происшествия направляются спасатели.

Ранее представители управления МВД по городу Москве сообщили о смерти трех человек в результате столкновения легкового автомобиля с фонарным столбом на улице Ташкентская на юго-востоке Москвы.