Под Псковом пьяный водитель въехал в группу детей

Представитель управления МЧС Псковской области рассказал, что водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в группу детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 15 июня в Печорском районе. На 30-м километре автодороги Гверздонь — Кулье водитель не справился с управлением на закруглении дороги и выехал на полосу встречного движения.

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«Водитель в состоянии алкогольного опьянения… совершил наезд на пешеходов, трех девочек 2003, 2004, 2005 годов рождения», — рассказал источник.

Уточняется, что одна из пострадавших девочек скончалась на месте, другим потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с пьяным водителем под Красноярском.