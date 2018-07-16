В Москве из-за пожара в автосервисе пострадали три человека
Источник в экстренных службах Москвы сообщил о пожаре в здании автосервиса на северо-западе города, при котором пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, возгорание произошло в одноэтажном здании размером 10 на 50 метров.
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«В результате хлопка в автосервисе по адресу: улица Авиационная, дом 22 пострадали три человека», — сказал источник.
По данным МЧС, пожар охватил площадь в 50 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 16.00. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что трассу Москва-Петербург перекрыли из-за горящего бензовоза.