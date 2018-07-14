За рубежом заинтересовались автомобилями «Кортеж»

Зарубежные страны начали проявлять интерес к автомобилям проекта «Кортеж», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Центра компьютерного инжиниринга Алексея Боровкова, принимавшего участие в разработке проекта.

Ранее стало известно, что фонд обороны, безопасности и развития компании Tawazun из ОАЭ подписал соглашение о вступлении в предприятие по производству автомобилей «Кортеж» и готов вложить в него €110 млн.

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«Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль) руководителю Арабских Эмиратов, пригласил его в машину посидеть и так далее. Страна богатая, очень много людей, которые готовы были бы такого класса автомобили покупать, смотреть», — рассказал Боровков.

Ранее СМИ сообщили о прибытии автомобиля президента России Владимира Путина в Финляндию.