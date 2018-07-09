В результате ДТП в Индии погибли семь человек

В результате столкновения автобуса с самосвалом в индийском штате Раджастан по меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным местной полиции, самосвал выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом. Отмечается, что оба водителя после ДТП скрылись с места происшествия.

Реклама

Все пострадавшие были доставлены в больницу, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика с внедорожником в Индии погибли 12 человек. Также ранее сообщалось, что штате Андхра-Прадеш в результате ДТП с грузовиком погибли семь человек.