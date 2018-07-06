Уникальный микроавтобус «ЗИЛ» выставили на продажу за 28 млн рублей

На портале Avito появилось объявление о продаже раритетного микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность» за 28 млн рублей.

Уникальный микроавтобус производился с 1963 по 1970 год, всего было выпущено 20 экземпляров. Автор объявления утверждает, что выставленный на продажу автомобиль имеет шасси №12, он был выпущен в 1967 году.

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«Обслуживал гараж Крымской группы санаториев ЦК КПСС в Ялте. Снимался в фильме «И черт с нами», профессиональная реставрация , полная комплектность», - отмечается в объявлении.

«Юность» оснащена бензиновым 6-литровым мотором мощностью 150 л.с и автоматической коробкой передач. Пробег бежевого микроавтобуса составляет всего 100 километров. Отмечается, что по ПТС у автобуса был один владелец.