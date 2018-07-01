В ДТП в Грузии пострадали российские туристы

Шестеро российских граждан пострадали в результате аварии в грузинском регионе Кахетия, где на Гомборском перевале перевернулся автобус с туристами, сообщает грузинское агентство Interpressnews.

По имеющейся информации, авария произошла на дороге Вазиани-Гомбори-Телави. Автобус марки Suzuki, следовавший в направлении Телави, упал с высоты в несколько метров.

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Шестерых российских туристов, пострадавших в аварии, перевозят в Телавскую реферальную больницу, на место аварии были мобилизованы бригады скорой помощи и спасатели. О состоянии здоровья пострадавших информации нет.

В МВД Грузии заявили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по первой части статьи 276 УК Грузии «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб».

Ранее сообщалось, что в Германии в результате столкновения автобуса с детьми и машины скорой помощи пострадали 46 человек.