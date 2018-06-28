Возбуждено дело по факту ДТП в Туапсе, где бизнесмен задавил жену игрока в КВН

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Туапсе, в котором 25 июня погибла супруга игрока КВН из Москвы Егора Кирильчика. Таким образом правоохранительные органы на четвертый день после аварии впервые отреагировали на резонансный инцидент. Соответствующее сообщение размещено на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сообщение о ДТП в г. Туапсе на ул. Фрунзе поступило в ОМВД России по Туапсинскому району около 10 часов утра. По предварительным данным 47-летний водитель автомобиля Митсубиси, выезжая со второстепенной дороги, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина скончалась на месте. В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По заключению медосвидетельствования водитель в момент аварии был трезв. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - говорится в сообщении ведомства.

При этом в главке не смогли ответить на уточняющий вопрос «Газеты.Ru», задержан ли в настоящий момент подозреваемый в ДТП бизнесмен Сергей Лебедев. После аварии полиция не стала его задерживать и в тот же день Лебедев лег в местную больницу. Однако в настоящее время, как сообщили «Газете.Ru» в медучреждении, его там нет.