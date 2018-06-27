В Москве в ДТП с грузовиком пострадали три человека

В Москве в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, один из пострадавших был эвакуирован в больницу медицинским вертолетом.

Как отмечается, авария произошла на юге столицы на улице Кантемировская.

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Ранее сообщалось, что в Москве при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте погибли два человека.

Как отмечалось, в результате аварии одна из машин загорелась. В ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.