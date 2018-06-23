Москвичам сообщили о перекрытии движения в центре города из-за выпускных

В информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что движение транспорта на ул. Ильинка будет перекрыто 23 и 24 июня. Информация размещена на официальной странице организации в твиттере.

В центре призвали автомобилистов быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.

Реклама

«С 16:00 23 июня до 07:00 24 июня в связи с проведением праздничных мероприятий будет перекрыта улица Ильинка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что перекрытие транспортного движения будет полным.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей столичного региона о дачных пробках.