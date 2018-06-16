Столичные трамваи лишились турникетов

В Москве с 16 июня все трамваи стали бестурникетными. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«С 16 июня турникеты убрали во всех трамваях Москвы. Теперь пассажиры могут заходить в любые двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Ранее турникеты убрали на 31 маршруте», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оплата проезда без турникетов также действует на 80 самых популярных автобусных маршрутах.

«Посадка в транспорт без турникетов более быстрая и удобная. Благодаря такому режиму работы пассажиры экономят от пяти до 20 минут в пути. На бестурникетных маршрутах действует усиленный контроль», — говорится в сообщении.

Там также указали, что после снятия турникетов пассажиропоток увеличился на 8%.