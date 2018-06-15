В Твери умерла пенсионерка, которую вытолкнули из маршрутки

В Твери пенсионерка скончалась после того, как ее вытолкнули из маршрутки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел днем 13 июня. Вместе с другими пассажирами 69-летняя женщина находилась в салоне маршрутного такси. На остановке у дома 184 по улице Горького одна из пассажирок, пытаясь выйти из маршрутки, вытолкнула пенсионерку.

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Пожилая женщина упала с высоты собственного роста на проезжую часть и ударилась головой об асфальт на проезжей части. Она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Следователи опросили свидетелей и составили фоторобот подозреваемой, ведутся ее поиски.