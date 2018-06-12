Трамп показал Ким Чен Ыну свой лимузин

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Президент США Дональд Трамп в ходе прогулки с лидером КНДР Ким Чен Ыном показал ему свой президентский лимузин. Об этом сообщает Associated Press.

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре проходит саммит США – Северная Корея. Лидеры стран уже провели встречу, в настоящий момент ожидается подписание итоговых документов.

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По данным агентства, сотрудники Секретной службы США открыли дверь президентского лимузина, известного как The Beast («Зверь»), после чего Трамп показал Ким Чен Ыну салон автомобиля.

Журналисты не смогли расслышать, о чем говорили лидеры США и КНДР, однако отмечается, что северокорейский лидер «улыбался».

Ранее Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном прошла лучше, чем кто-либо ожидал.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита.