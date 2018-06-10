В Орловской области уточнили данные о погибших и пострадавших в ДТП с артистами хора

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Власти Орловской области уточнили данные о пострадавших и погибших в результате ДТП с участием автобуса и поезда на железнодорожном переезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство области.

Как отмечается, в результате произошедшего погибли 4 человека и пострадали 11, при этом двое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

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«Водитель выжил, в данный момент он находится в больнице», — говорится в заявлении ведомства.

Также уточняется, что семьям пострадавших будет оказана материальная помощь, а также содействие при организации похорон. Кроме того, во время праздничных выходных в регионе откажутся от проведения увеселительных мероприятий.

Ранее СМИ сообщили, что умер водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Орлом. Впоследствии выяснилось, что эта информация оказалась ошибочной.