В Польше из-за ДТП со школьным автобусом пострадали 30 человек

В Польше в результате ДТП с автобусом пострадали 30 человек. Об этом сообщает RMF24.pl.

Отмечается, что инцидент произошел на автодороге в курортном городе Закопане. Ехавший на экскурсию автобус, в котором находились 47 человек, среди которых пять взрослых и дети, столкнулся с грузовиком.

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По данным медиков, в ДТП пострадали 30 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие в результате инцидента доставлены в девять больниц. В настоящее время другие автомобили вынуждены объезжать место ДТП.

Ранее на Украине из-за ДТП автобус с 20 пассажирами съехал в кювет и перевернулся.