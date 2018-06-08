СК просит арестовать тверского министра по подозрению в поджоге машины в Москве

Следственный комитет в своем твиттере сообщил о ходатайстве об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников по подозрению в умышленном повреждении автомобиля.

«Следствие в Москве ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также отметили, что по версии следствия ночью 19 марта лица, о которых идет речь, подожгли автомобиль Toyota Highlander возле дома на юге Москвы.

В марте сообщалось, что мужчина попытался поджечь машины у здания Совфеда при помощи бутылок с зажигательной смесью и загорелся сам.