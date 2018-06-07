На Украине рассказали о преимуществах Крымского моста

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что постройка Крымского моста укрепила военный потенциал России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что строительство транспортной артерии позволило создать «мощную военную инфраструктуру» вдоль украинской границы.

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По его мнению, Крымский мост позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент.

Ранее сообщалось, что на Украине высказались за уничтожение Крымского моста.

В свою очередь в Крыму ответили на слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.