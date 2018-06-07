Эксперт прокомментировал ответ Путина о мерах по снижению цен на бензин

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя слова Владимира Путина о мерах по регулированию топливного рынка, отметил, что возможное возвращение экспортной пошлины для нефтяных компаний не является излишним. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Изначально подорожание бензина связано с налоговым маневром правительства, в результате чего экспортная пошлина была обнулена. Это привело к резкому скачку цен на бензин. По моим расчетам цена за АИ-92 должна была составлять примерно 41 рубль за литр, но в реальности он стоит 45 рублей на многих заправках. Эта разница как раз показывает эгоизм нефтяных компаний, о которой говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Я думаю, что экспортную пошлину стоило бы вернуть хотя бы ради возможности более щадящего отношения к внутреннему рынку», — сказал Шкуматов.

Ранее в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» президента спросили о ценах на бензин. Он ответил, что все необходимые меры со стороны правительства сейчас приняты и в дальнейшем за этой проблемой будут тщательно следить как кабинет министров, так и ФАС. Также тему прокомментировал министр энергетики Александр Новак, он рассказал, что на данный момент для стабилизации ситуации разработан законопроект о возможности введения экспортной пошлины. На что Путин ответил, что конструктивный диалог с нефтяниками существовал всегда и подобная угроза в их адрес является излишней.