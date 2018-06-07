В Литве из-за массового ДТП с бронемашинами пострадали военные НАТО

В Литве произошло столкновение четырех бронемашин, при котором пострадали военнослужащие НАТО, участвующие в учениях на территории страны. Об этом сообщает Diena.

Как отмечается, инцидент произошел в Пренайском районе примерно в 11.10, когда бронетехника двигалась колонной. По предварительной информации, пострадали около 10 человек. В настоящее время движение в районе ДТП парализовано.

Ранее на Украине из-за ДТП автобус с 20 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на участке автомобильной дороги «Львов — Ивано-Франковск». Там столкнулись рейсовый автобус «Богдан», в котором находились 20 человек, и грузовой автомобиль ЗИЛ-130. После ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся, а ЗИЛ-130 перевернулся на проезжей части.