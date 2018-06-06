Москвичей предупредили об ограничении движения по трем улицам 8, 9 и 12 июня

В информационном центре транспортного комплекса столицы рассказали об ограничении движения на трех улицах города из-за празднования Дня России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что ограничения на движения транспорта будут действовать 8, 9-10, 12-13 июня с 21.00 до 1.00.

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«Ограничения движения… в САО будут введены на одной полосе на ул. Авиаконструктора Микояна, ул. Авиаконструктора Сухого, ул. Маршала Шапошникова», — говорится в заявлении центра.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали об изменениях транспортного движения в районе СК «Олимпийский» 8 июня.