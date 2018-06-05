После крупного ДТП в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 25 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении водителя иномарки, допустившего столкновение с автобусом.

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По словам Горелых, водитель поссорился с женой и ехал к ней для того, чтобы помириться. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего допустил столкновение сначала с другим легковым автомобилем, а затем с автобусом.

Дело возбуждено по статье УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью».

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге 22 человека были доставлены в больницу.