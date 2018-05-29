В Киеве признались, что украинцы помогали строить Крымский мост

Украинские компании помогали в строительстве Крымского моста. Об этом сообщил постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин в интервью порталу «Обозреватель».

Чиновник рассказал, что в Киеве не планируют никаких мер в отношении существования моста.

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«Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста», — заявил Бабин.

По его словам, были и западные компании, которые предоставляли «определенные технологии, оборудование, моторы».

Ранее депутат Верховной рады назвал Крымский мост «украинским».