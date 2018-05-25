Новак: изменение цены акцизов уже влияет на стоимость топлива на АЗС

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо уже отражается на ценах на АЗС, передает РИА «Новости».

«Правительство, вы знаете, приняло решение о снижении акцизов на бензин и на дизельное топливо. Эти меры направлены на снижение давления на рост цен. Я думаю, эффект мы уже видим, потому что нефтяные компании и заправочные станции уже знают об этом решении», — сказал Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Ранее вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что из-за снижения акцизов на топливо бюджет страны может потерять 140 млрд руб.

Также ранее в Минфине отметили, что снижение акцизов на топливо не приведет к снижению цен на бензин.