Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Есть ли смысл встречаться?»: Песков высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского

Песков: встрече Путина и Зеленского должна предшествовать экспертная работа
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которую надеется американская сторона. Об этом он сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его [Зеленского] заявления за последнюю неделю <...> Надо просто вспомнить и и задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если Киев режим по-прежнему сохраняет такую позицию», — сказал представитель Кремля.

Между тем Киев вместо поиска решений по мирному урегулированию ситуации занят поисками вариантов «раскассирования европейских денег», указал Песков. Также Киев нацелен с ходу решить территориальный вопрос, но этому должна предшествовать скрупулезная работа, утверждает пресс-секретарь президента.

Встреча же Путина, Зеленского и Трампа нужна для того, чтобы финализировать договоренности, подчеркнул Песков, комментируя заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Ранее Уиткофф анонсировал «хорошие новости» по урегулированию конфликта Москвы и Киева «в ближайшие недели».

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!