«Есть ли смысл встречаться?»: Песков высказался о перспективе встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которую надеется американская сторона. Об этом он сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его [Зеленского] заявления за последнюю неделю <...> Надо просто вспомнить и и задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если Киев режим по-прежнему сохраняет такую позицию», — сказал представитель Кремля.

Между тем Киев вместо поиска решений по мирному урегулированию ситуации занят поисками вариантов «раскассирования европейских денег», указал Песков. Также Киев нацелен с ходу решить территориальный вопрос, но этому должна предшествовать скрупулезная работа, утверждает пресс-секретарь президента.

Встреча же Путина, Зеленского и Трампа нужна для того, чтобы финализировать договоренности, подчеркнул Песков, комментируя заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Ранее Уиткофф анонсировал «хорошие новости» по урегулированию конфликта Москвы и Киева «в ближайшие недели».