СК ищет свидетелей «пьяного» ДТП с гаишником из Крыма, который погубил двух человек

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Крымские следователи разыскивают очевидцев аварии, которая 21 мая унесла жизни двух человек. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

«Следователи разыскивают владельца регистратора и других очевидцев событий, предшествовавших ДТП с участием пьяного сотрудника полиции в Крыму, в результате которого погибли женщина и годовалый ребенок», - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщала «Газета.Ru», авария произошла на трассе Ялта - Севастополь вечером 21 мая. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся на огромной скорости, не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ» и KIA. От сильнейшего удара в корейской иномарке погибли 64-летняя женщина и годовалый ребенок. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека. Сам предполагаемый виновник уцелел и пытался сбежать. В итоге он был задержан, им оказался сотрудник ГИБДД Ялты, находившийся в состоянии опьянения.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».