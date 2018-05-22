Пьяное ДТП с двумя погибшими по вине инспектора ДПС на Mercedes в Крыму сняли очевидцы

Кадры смертельного ДТП в Крыму, которое вечером 21 мая устроил пьяный инспектор ГИБДД на личном автомобиле Mercedes, сняли на видеорегистратор очевидцы.

На одном из размещенных в соцсети «ВКонтакте» роликов видно, что несмотря на сильный дождь, плохую видимость и довольно узкую горную дорогу, водитель премиального седана движется со скоростью гораздо выше потока и совершает рискованные обгоны, в том числе в запрещенных местах через сплошную линию. При этом допускающий опасное вождение автомобилист несколько раз обгонял очевидцев в дороге, но те, по всей видимости, не стали сообщать о нарушителе в полицию, а лишь сигналили ему вслед.

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Еще целый Mercedes можно в последний раз наблюдать, когда он обгоняет автобус, выезжая через сплошную на встречную полосу. Всего спустя несколько секунд на кадрах появляется страшный финал аварии – разбитые Mercedes и Kia и съезжающий на обочину поврежденный «ВАЗ» серебристого цвета. «Снимай на телефон, «скорую» вызывай», — говорит мужчина за кадром, после чего запись обрывается.

В результате ДТП погибла 64-летняя женщина — водитель автомобиля Кia, а также ее пассажир — годовалый ребенок.

По сообщению СК Крыма, в отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшем гибель двух человек, в том числе ребенка по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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